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В ДТП под Челябинском погибли цирковые животные05 декабря в 16:32

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КамАЗ вылетел в кювет.

Днем 4 декабря на 55-м километре трассы Челябинск - Новосибирск КамАЗ, перевозивший цирковых животных, протаранил ограждение и вылетел в кювет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды южноуральского УГИБДД, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением. Он не пострадал.

В прицепе находилось 22 животных. Погибли два яка.

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