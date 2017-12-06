×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Портал в ад": коммунальщики пробили днище в екатеринбургской хрущевке05 декабря в 16:49

  • Текст

Жители упражняются в прыжках.

Жители дома на Мамина-Сибиряка, 2 в Екатеринбурге пожаловались на то, что коммунальщики проломили пол в подъезде. Люди вынуждены перебираться через "траншею" по шаткой деревянной доске.

"Вышел с утра из квартиры, а в подъезде – как после бомбежки. У меня был шок – ничего не огорожено, работников тоже не видно. Бросили дощечку – и ушли. Домофон не работает, дверь открыта – в подъезде холодно. Даже я с трудом прошел по этой доске, а у нас в подъезде живут в основном пенсионеры и два инвалида. Как им проходить?", - рассказал "Уралинформбюро" один из жильцов дома Роман Корсаков.

По его словам, работы ведутся с прошлой недели. На площадке рядом с подъездом сняли слой асфальта, положили доски. Кроме того, периодически отключали отопление – в квартирах жильцов было холодно.

В УК "РЭМП Железнодорожного района", обслуживающей здание, пояснили, что неудобства жильцов – временные и связаны и коммунальными работами.

"В доме менялся ввод холодной воды. Это необходимые плановые работы, которые проводит "Водоканал" совместно с управляющей компанией. Без вскрытия полов обойтись в ходе этого процесса невозможно. Сегодня все работы будут завершены, подъезд приведут в первоначальное состояние", - сообщил управляющий УК Александр Колесников.

Между тем, по словам Романа Корсакова, их дом уже не первый год испытывает трудности: "Два года назад из подвала повалил пар: все обледенело, на стенах с первого по второй этаж был 2-сантиметровый слой льда, домофон не работал. Жильцы были вынуждены обратиться в прокуратуру".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×