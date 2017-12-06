Жители упражняются в прыжках.

Жители дома на Мамина-Сибиряка, 2 в Екатеринбурге пожаловались на то, что коммунальщики проломили пол в подъезде. Люди вынуждены перебираться через "траншею" по шаткой деревянной доске.

"Вышел с утра из квартиры, а в подъезде – как после бомбежки. У меня был шок – ничего не огорожено, работников тоже не видно. Бросили дощечку – и ушли. Домофон не работает, дверь открыта – в подъезде холодно. Даже я с трудом прошел по этой доске, а у нас в подъезде живут в основном пенсионеры и два инвалида. Как им проходить?", - рассказал "Уралинформбюро" один из жильцов дома Роман Корсаков.

По его словам, работы ведутся с прошлой недели. На площадке рядом с подъездом сняли слой асфальта, положили доски. Кроме того, периодически отключали отопление – в квартирах жильцов было холодно.

В УК "РЭМП Железнодорожного района", обслуживающей здание, пояснили, что неудобства жильцов – временные и связаны и коммунальными работами.

"В доме менялся ввод холодной воды. Это необходимые плановые работы, которые проводит "Водоканал" совместно с управляющей компанией. Без вскрытия полов обойтись в ходе этого процесса невозможно. Сегодня все работы будут завершены, подъезд приведут в первоначальное состояние", - сообщил управляющий УК Александр Колесников.

Между тем, по словам Романа Корсакова, их дом уже не первый год испытывает трудности: "Два года назад из подвала повалил пар: все обледенело, на стенах с первого по второй этаж был 2-сантиметровый слой льда, домофон не работал. Жильцы были вынуждены обратиться в прокуратуру".