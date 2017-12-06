Ситуацией заинтересовались следователи.

В Тюмени организована доследственная проверка сообщений о получении тяжелой травмы ученицей одной из местных школ. 7-классница во время урока физкультуры, по данным СМИ, получила перелом ноги в двух местах. Инцидент, предположительно, произошел еще 7 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям должностных лиц.