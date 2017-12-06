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СМИ "подожгли" пермскую колонию для пожизненно осужденныхСегодня в 08:39

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Но горел совсем не "Белый лебедь".

Серьезный пожар произошел вечером 5 декабря 2017 года в одной из исправительных колоний Пермского края. Около 21.15 произошло возгорание кровли административного здания ИК-1, расположенной в Соликамске на улице Карналитовой, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН по региону.

На локализацию пожара потребовалось около часа. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причин возгорания на место происшествия выехала комиссия ГУФСИН России по Пермскому краю.

Примечательно, что поначалу в СМИ сообщалось, что горит ИК-2 – колония для пожизненно осужденных, более известная как "Белый лебедь". Однако информацию в пресс-службе ФСИН России опровергли, пояснив, что пожар произошел именно в ИК-1, расположенной по соседству.

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