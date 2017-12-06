Иномарка вылетела на встречку.

Четыре человека пострадали в ДТП, случившемся вечером 5 декабря на ЕКАД. Автомобиль Mitsubishi врезался в металлическое ограждение дороги с правой стороны. От удара его развернуло и выбросило на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2114, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ГИБДД.



Фото: служба спасения "СОВА"

В результате ДТП пострадали водители Mitsubishi и ВАЗ, а также два пассажира отечественного авто. Их всех госпитализировали.

Машины были серьезно повреждены, с места аварии их увезли на автоэвакуаторе.