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В ДТП на ЕКАД пострадали 4 человекаСегодня в 09:30

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Иномарка вылетела на встречку.

Четыре человека пострадали в ДТП, случившемся вечером 5 декабря на ЕКАД. Автомобиль Mitsubishi врезался в металлическое ограждение дороги с правой стороны. От удара его развернуло и выбросило на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с ВАЗ-2114, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городского ГИБДД.


Фото: служба спасения "СОВА"

В результате ДТП пострадали водители Mitsubishi и ВАЗ, а также два пассажира отечественного авто. Их всех госпитализировали.

Машины были серьезно повреждены, с места аварии их увезли на автоэвакуаторе.

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