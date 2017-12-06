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На парковке у торгового центра в Караганде нашли трупСегодня в 09:59

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Пропавшего пенсионера.

На парковке торгового центра "Градстор" в Караганде (Казахстан) нашли труп 63-летнего мужчины, который ранее считался пропавшим без вести. По предварительным данным, на его теле нет следов насилия.

Погибший сидел за рулем припаркованного автомобиля в естественной позе: запрокинув руки за голову. У прохожих создавалось впечатление, что он просто кого-то ждал, передает "Уралинформбюро".

По словам одной из сотрудниц торгового центра, мужчина "просидел" в машине несколько дней.

"Как только стало известно, что он мертв, были вызваны полицейские и медики. Я видела, что полицейские подвели к машине какого-то мужчину, который, увидев погибшего, расплакался. Наверное, узнал", – цитирует работницу "Градстора" Tengrinews.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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