У него не было прав.

В ночь на 6 декабря на 3-м километре трассы Аргаяш - Аязгулова случилось смертельное ДТП. 22-летний водитель Vortex не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в левый кювет. Машина перевернулась.

Водитель скончался на месте, его 23-летний пассажир госпитализирован. Выяснилось, что у виновника аварии не было прав, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.