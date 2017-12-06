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Южноуралец погиб в перевернувшейся иномаркеСегодня в 09:56

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У него не было прав.

В ночь на 6 декабря на 3-м километре трассы Аргаяш - Аязгулова случилось смертельное ДТП. 22-летний водитель Vortex не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в левый кювет. Машина перевернулась.

Водитель скончался на месте, его 23-летний пассажир госпитализирован. Выяснилось, что у виновника аварии не было прав, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

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