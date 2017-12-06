×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржец попал под колеса фургонаСегодня в 11:23

  • Текст

На ЖБИ.

Утром 6 декабря в Екатеринбурге на Егоршинском подходе фургон сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Сбит человек, лужа крови. Бездомный, судя по всему. Вроде, дышал, но пока едет скорая все может случится", - написал в группе "Инцидент. Екатеринбург" очевидец Руслан Ахматзянов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить официальный комментарий в городском УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×