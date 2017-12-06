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Утром 6 декабря в Екатеринбурге на Егоршинском подходе фургон сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

"Сбит человек, лужа крови. Бездомный, судя по всему. Вроде, дышал, но пока едет скорая все может случится", - написал в группе "Инцидент. Екатеринбург" очевидец Руслан Ахматзянов (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить официальный комментарий в городском УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.