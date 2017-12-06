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В Челябинске школьник упал с 12 этажаСегодня в 11:05

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Он скончался в больнице.

В столице Южного Урала 13-летний школьник упал с 12 этажа. Инцидент произошел на улице Пети Калмыкова 5 декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.

Мальчик упал с балкона на козырек второго этажа. Медиков и спасателей вызвали очевидцы. С помощью жестких носилок ребенка погрузили в машину скорой помощи. Школьника доставили в ближайшую больницу – ГКБ №6. Два часа врачи пытались спасти его в операционной. Как сообщили в горздраве, травмы оказались несовместимы с жизнью, подросток скончался. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.

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