Он скончался в больнице.

В столице Южного Урала 13-летний школьник упал с 12 этажа. Инцидент произошел на улице Пети Калмыкова 5 декабря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской городской службы спасения.

Мальчик упал с балкона на козырек второго этажа. Медиков и спасателей вызвали очевидцы. С помощью жестких носилок ребенка погрузили в машину скорой помощи. Школьника доставили в ближайшую больницу – ГКБ №6. Два часа врачи пытались спасти его в операционной. Как сообщили в горздраве, травмы оказались несовместимы с жизнью, подросток скончался. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранительные органы.