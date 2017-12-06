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Екатеринбуржец едва не взорвал девятиэтажкуСегодня в 12:36

  • Текст

Его задержали.

Вечером 5 декабря в Екатеринбурге задержали мужчину, который грозился взорвать 9-этажный дом на Декабристов. Он кричал об этоv с балкона, открыв газовые конфорки.

"По данному факту в настоящее время проводится проверка. Заявление на мужчину написали его соседи", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Известно, что задержанный часто буянит, выпивает, бьет жену и детей.

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