После ссоры с родителями.

В Полевском 15-летний подросток выстрелил себе в рот из охотничьего карабина. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского горздрава, подростка уже прооперировали.

"Пуля прошла на вылет у основания черепа, травмы очень большие. Полночи врачи его оперировали. Сейчас подросток в крайне тяжелом состоянии, врачи не берутся делать прогнозы", – сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в ночь на 5 декабря. Подросток с оружием пошел в лес. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, накануне школьник поссорился с учителем и родителями.