×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Прикамье микроавтобус насмерть сбил 10-летнего мальчикаСегодня в 14:42

  • Текст

Еще двое детей пострадали.

Вечером 5 декабря на 195-м километре автодороги Кунгур - Соликамск 51-летний водитель микроавтобуса ГАЗель сбил трех детей 8-11 лет, которые переходили дорогу по "зебре". 10-летний школьник скончался на месте, еще двое госпитализированы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время он водворен в ИВС. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Выяснилось также, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×