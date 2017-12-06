Еще двое детей пострадали.

Вечером 5 декабря на 195-м километре автодороги Кунгур - Соликамск 51-летний водитель микроавтобуса ГАЗель сбил трех детей 8-11 лет, которые переходили дорогу по "зебре". 10-летний школьник скончался на месте, еще двое госпитализированы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время он водворен в ИВС. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Выяснилось также, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.