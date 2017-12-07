×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП06 декабря в 19:12

  • Текст

Пострадавших нет.

В столичном аэропорту Шереметьево ликвидируют последствия авиаинцидента - Боинг-737 авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Выруливая с ВПП на рулежную дорожку, лайнер не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на пять метров за пределы полосы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По просьбе тв выкладываю видео

Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:41 PST

"Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир", - описал ситуацию пассажир самолета Сергей Самойлов в Instagram.

Самолет прибыл в Москву из Риги. На борту находились 52 пассажира, никто не пострадал.

До 18.00 (мск) Шереметьево будет работать с одной полосой.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×