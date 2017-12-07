Пострадавших нет.

В столичном аэропорту Шереметьево ликвидируют последствия авиаинцидента - Боинг-737 авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Выруливая с ВПП на рулежную дорожку, лайнер не удержался в створе и выкатился передней стойкой шасси на пять метров за пределы полосы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По просьбе тв выкладываю видео Публикация от Сергей Самойлов (@03_sergey) Дек 6 2017 в 5:41 PST

"Проскользили мимо рулежной дорожки. Ждем буксир", - описал ситуацию пассажир самолета Сергей Самойлов в Instagram.

Самолет прибыл в Москву из Риги. На борту находились 52 пассажира, никто не пострадал.

До 18.00 (мск) Шереметьево будет работать с одной полосой.