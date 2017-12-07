В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвайСегодня в 09:37
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Перед "Пассажем".
Утром 7 декабря в Екатеринбурге на проспекте Ленина перед торговым центрам "Пассаж" столкнулись трамвай и иномарка.
"Вызвали ГАИ. Движение трамваев закрыто", - пишет Валерия Васильева в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).
Есть ли пострадавшие не уточняется. Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
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