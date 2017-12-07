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В Нижнем Тагиле хозяин собаки-убийцы заплатит 150 тысячСегодня в 11:59

Животное прокусило артерию непрошеному гостю.

В Нижнем Тагиле хозяин собаки, которая загрызла 60-летнего мужчину, заплатит 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 10 июля 2017 года в селе Елизаветинском. Во дворе одного из участков на цепи сидела собака породы московская сторожевая. К хозяину участка пришел в гости пьяный пенсионер. Не застав приятеля дома, он начал выходить со двора и подошел слишком близко к будке. Собака сильно покусала мужчину за ноги. Потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери - собака прокусила артерию. Местные жители пытались помочь мужчине, но безуспешно.

Установлено, что погибший сам спровоцировал животное на нападение.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
ужас Сегодня в 12:06

В чём была его провокация? В том, что он зашёл в гости не вовремя? Видимо, полицаи решили, что провокационное поведение этого мужика заключалось в том, что он был живым и мог перемещаться в пространстве и что зашел в гости к своему приятелю, Быть живым, ходить, иметь приятелей, с которыми иногда хочется пообщаться - это ПРОВОКАЦИЯ. А если, не дай Бог, будешь при этом ещё и выпившим, не кидаясь на людей, не скандаля, (кстати, неизвестно сколько он выпил, может быть стакан пива, а может вообще не пил, просто это так удобно для провоохранителей записывать всех в пьяниц, чтобы не заводить уголовное дело), то это вообще СТРАШНОЕ преступление. А собака, понятно, Херой дня, она жива и здорова и будет продолжать грызть людям конечности с целью умертвления, она всего лишь так выдрессирована.

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бытовой ужас Сегодня в 12:09

На меня во дворе дома кидался озверелый ротвейлер, просто так. Моё провоцирующее поведение заключалось в том, что я просто тихо и спокойно с сумками с продуктами шла к себе домой и проходила мимо ИХ подъезда. Хозяин той собаки даже не извинился, он гордился и собой и своей собакой.

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