Животное прокусило артерию непрошеному гостю.

В Нижнем Тагиле хозяин собаки, которая загрызла 60-летнего мужчину, заплатит 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Инцидент произошел 10 июля 2017 года в селе Елизаветинском. Во дворе одного из участков на цепи сидела собака породы московская сторожевая. К хозяину участка пришел в гости пьяный пенсионер. Не застав приятеля дома, он начал выходить со двора и подошел слишком близко к будке. Собака сильно покусала мужчину за ноги. Потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери - собака прокусила артерию. Местные жители пытались помочь мужчине, но безуспешно.

Установлено, что погибший сам спровоцировал животное на нападение.

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