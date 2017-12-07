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В Троицке 15-летняя мать пыталась смыть новорожденного в унитазеСегодня в 13:54

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Проводится проверка.

В Троицке в одном из общежитий родила 15-летняя девушка. По словам местных жителей, она и ее 18-летний бойфренд попытались избавиться от младенца, смыв его в унитазе. Однако крик новорожденного услышала мать юноши и спасла малыша.

"Она отрезала пуповину и вызвала скорую, девочку увезли в больницу ребенок не факт что выживет потому что недоношенный, девочка у гинеколога не наблюдалась и она очень много курила и пила вобщем делала все что бы ребенок умер..." - написала одна из горожанок в группе "Подслушано Троицк" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе южноуральского ГУ МВД по Челябинской области сообщили "Уралинформбюро", что эта информация проверяется. "Не стоит слепо верить всему, что пишут в соцсетях. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка", - коротко прокомментировали в ведомстве.

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