Обогреть обещают к утру.

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без отопления остались дома на улицах Викулова, Заводская, Крауля и Мельникова.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) "Уралинформбюро" сообщили, что на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Токарей и Ключевская обнаружено повреждение диаметром 500 миллиметров. Ремонтные бригады выехали на место и преступили к устранению повреждений.

"Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление – по затухающей схеме. Работы продолжаться в ночное время и к утру параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены", - заверили в ЕТК.