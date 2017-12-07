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Коммунальная авария на ВИЗе оставила без тепла несколько улиц ЕкатеринбургаСегодня в 15:06

Обогреть обещают к утру.

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без отопления остались дома на улицах Викулова, Заводская, Крауля и Мельникова.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) "Уралинформбюро" сообщили, что на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Токарей и Ключевская обнаружено повреждение диаметром 500 миллиметров. Ремонтные бригады выехали на место и преступили к устранению повреждений.

"Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление – по затухающей схеме. Работы продолжаться в ночное время и к утру параметры теплоснабжения будут полностью восстановлены", - заверили в ЕТК.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
бытовуха Сегодня в 16:09

Недавно такие аварии были в Пионерском посёлке. И это всё якобы после того, как успешно прошли опрессовки. Видимо, специально людей стали вымораживать в домах. Ладно, что пока на улице не -20, а что будет, когда на улице будут те самые -20 и -30?

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