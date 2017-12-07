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В Первоуральске с кишечными инфекциями слегли свыше 40 человек Сегодня в 17:11

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Санврачи напоминают простые истины.

Санитарные врачи Первоуральска выпустили предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Несколько десятков горожан разных возрастов заболели кишечными инфекциями.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник территориального отдела регионального употребления Роспотребнадзора в Первоуральске Иван Хованов, по данным на конец прошлой недели выявлено 4 случая заражения дизентерией Зонне, еще 4 – сальмонеллезом и 33 случая острой кишечной инфекции установленной этимологии.

Одна из мер предупреждения разгула ОКИ – кипячение воды перед употреблением. Согласно выпущенному постановлению, санврачи должны в срок до 10 декабря проинформировать об этом жителей Первоуральска.

Стоит напомнить, что ранее в Первоуральске были зафиксированы вспышки острых кишечных инфекций. Зимой 2016 года заболели порядка 120 человек (преимущественно дети до года), у большинства из которых медики нашли кишечные инфекции. В анализах водопроводной воды специалисты Роспотребнадзора обнаружили ротавирус группы А. 98% заболевших использовали некипяченую воду из-под крана. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

Ранее по теме:
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