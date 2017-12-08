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Женщина совершила самоподжог под окнами Генпрокуратуры07 декабря в 19:16

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Из-за сына.

Под окнами Генпрокуратуры в Астане местная жительница совершила самоподжог. Так она пыталась обратить внимание властей на несправедливое, по ее мнению, судебное решение, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев, на 54-летней уроженце Казахстана горела одежда. Потушить ее удалось лишь через некоторое время.

"По факту инцидента проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК - "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - цитирует сообщение пресс-службы ДВД Астаны агенство Tengrinews.kz.

По данным СМИ, накануне у женщины, решившейся на отчаянный поступок, к серьезному сроку за распространение наркотиков приговорили сына. Однако мать оказалась не согласна с приговором и уверяла, что ее ребенок не виновен.

После случившегося жительницы столицы Казахстана доставили в горбольницу № 1. Ее состояние врачи оценили, как "крайне тяжелое".

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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