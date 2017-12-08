×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Красноярске восьмиклассница скончалась после дракиСегодня в 10:26

  • Текст

Ее избила одноклассница.

В Красноярске скончалась 14-летняя ученица школы №23, которую избила одноклассница. Об этом пишут федеральные СМИ.

Драка восьмиклассниц произошла еще 23 ноября 2017 года. После конфликта одна из них начала жаловаться на головные боли. Спустя 5 дней ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следует отметить, что она страдала хроническим заболеванием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

Южный Урал меняет налоги на чистый воздух

На фоне безветрия.

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×