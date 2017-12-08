Ее избила одноклассница.

В Красноярске скончалась 14-летняя ученица школы №23, которую избила одноклассница. Об этом пишут федеральные СМИ.

Драка восьмиклассниц произошла еще 23 ноября 2017 года. После конфликта одна из них начала жаловаться на головные боли. Спустя 5 дней ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следует отметить, что она страдала хроническим заболеванием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.