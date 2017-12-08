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Южноуралец на Lada насмерть сбил женщину на трассеСегодня в 10:46

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Она перебегала в неположенном месте.

Вечером 7 декабря на 25-м километре автодороги Челябинск - Новосибирск 38-летний водитель Lada Kalina сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Она скончалась на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, личность погибшей установлена. Ей было 47 лет. Проводится проверка.

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