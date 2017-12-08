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7-летний южноуралец "заминировал" агентство недвижимостиСегодня в 11:34

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"Уголовку" заводить не будут.

На Южном Урале 7-летний ребенок "заминировал" челябинское агентство недвижимости "РиэлтСтройком".

"Установлен мальчик, который сообщил о подозрительном предмете в агентстве недвижимости. Так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело возбуждено не будет. Но ребенка поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Также будет проведена беседа с его родителями", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Мотивы мальчика выясняются.

Сообщение о бомбе поступило на многоканальный телефон агентства днем 7 декабря. На улицу эвакуировали около 50 человек.

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