7-летний южноуралец "заминировал" агентство недвижимостиСегодня в 11:34
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"Уголовку" заводить не будут.
На Южном Урале 7-летний ребенок "заминировал" челябинское агентство недвижимости "РиэлтСтройком".
"Установлен мальчик, который сообщил о подозрительном предмете в агентстве недвижимости. Так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело возбуждено не будет. Но ребенка поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Также будет проведена беседа с его родителями", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.
Мотивы мальчика выясняются.
Сообщение о бомбе поступило на многоканальный телефон агентства днем 7 декабря. На улицу эвакуировали около 50 человек.
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