Женщина и 4-летний ребенок пострадали.

Большегруз с жителями Кыргызстана попал в страшную аварию рано утром 7 декабря на 82 километре автодороги "Подъезд к Оренбургу от М5 "Урал".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области, 36-летний водитель грузовика "Урал" выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру Volvo под управлением 28-летнего мужчины. Шофер иномарки и его пассажир скончались. Два их попутчика - женщина и 4-летний ребенок - госпитализированы с тяжелыми травмами. Малыша прооперировали. В больницу доставлен и водитель "Урала".

По факту ДТП проводится проверка.

По данным пресс-службы посольства Кыргызстана, оба погибших, а также женщина с ребенком являются гражданами РК. Решается вопрос об отправке тел на родину.