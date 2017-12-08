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В Зауралье в душевой ИК-6 нашли заключенного без сознанияСегодня в 12:10

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Он умер.

В Зауралье умер заключенный ИК-6 (село Иковка, Кетовский район). Он потерял сознание в душе, и его доставили в больницу. Спустя несколько часов он скончался.

"Несчастный случай произошел 27 ноября. Мужчина работал в ночную смену в пищеблоке. Видимо, он решил принять душ, хотя это запрещено правилами внутреннего распорядка. Там он потерял сознание, его доставили в курганскую клиническую больницу. Причина смерти сейчас выясняется. По предварительным данным, она не носит насильственный характер. У погибшего были заболевания, которые могли привести к потере сознания", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСИН по Курганской области.

По факту гибели заключенного проводится проверка. Устанавливаются лица, допустившие нарушения требований охраны труда.

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