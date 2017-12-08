В Троицке родившегося в туалете младенца вернут в семьюСегодня в 12:36
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Его жизни ничего не угрожает.
Младенец, которого родила 15-летняя школьница в туалете общежития в Троицке, будет воспитываться в родной семье. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина.
"Сейчас работаем по ситуации в Троицке - домашние роды у 15-летней девушки. Первое и самое важное - состояние малыша стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет. Самочувствие девушки тоже в порядке. Была ли попытка причинить вред ребенку, еще предстоит выяснить правоохранительным органам, проверка продолжается. Отдельно мы проведем проверку с выездом в Троицк, чтобы дать оценку действиям служб системы профилактики семейного неблагополучия. Важно установить, были ли приняты необходимые меры по организации работы с семьей в трудной жизненной ситуации или же мы сталкиваемся со сбоем в работе. Будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, чтобы малыш жил и воспитывался в родной семье", - написала на своей странице в Facebook Буторина.
Как писало "Уралинформбюро", сообщение о попытке смыть новорожденного сына в унитазе появилось в соцсетях 7 декабря. По словам местных жителей, 15-летняя девушка скрывала беременность, злоупотребляла алкоголем и много курила. Отец ребенка - 18-летний молодой человек. Пара якобы хотела смыть младенца в унитазе, однако им помешала мать юноши. Роженицу и ее сына доставили в больницу. Полиция и следственный комитет проводят проверку.
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