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В тройном ДТП на тюменской трассе погиб молодой водительСегодня в 13:02

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Еще двое пострадали.

Вечером 7 декабря 2017 года на Червишевском тракте столкнулись ВАЗ-2112, Opel и самосвал. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, виновником произошедшего был 19-летний водитель ВАЗа. Он начал разворачиваться и врезался во встречный Opel. Водитель большегруза, уходя от столкновения, зацепил иномарку.

Молодой человек скончался. Водитель и пассажир Opel пострадали. Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Тюменской области "Уралинформбюро" не удалось.

Видео: Артем Зайчик, vk.com

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