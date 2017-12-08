Еще двое пострадали.

Вечером 7 декабря 2017 года на Червишевском тракте столкнулись ВАЗ-2112, Opel и самосвал. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, виновником произошедшего был 19-летний водитель ВАЗа. Он начал разворачиваться и врезался во встречный Opel. Водитель большегруза, уходя от столкновения, зацепил иномарку.

Молодой человек скончался. Водитель и пассажир Opel пострадали. Получить оперативный комментарий в УГИБДД по Тюменской области "Уралинформбюро" не удалось.

Видео: Артем Зайчик, vk.com