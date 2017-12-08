Его занесло.

Днем 8 декабря на Пермском тракте угодил в кювет пассажирский автобус маршрута №51 (Ревда - Екатеринбург).

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель автобуса пытался избежать столкновения с попутной легковушкой и резко затормозил. Произошел занос, и автобус вылетел с дороги.

К настоящему времени сведения о пострадавших не поступали. Подробности аварии появятся позднее.



Видео: Виктория Вовина, vk.com/incekb