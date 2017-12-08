Заброшенный.

Днем 8 декабря 2017 года в Екатеринбурге на улице Чапаева, 14/4 загорелся шестиэтажный дом. Раньше это здание считалось элитным корпусом в Городке милиции. Сейчас же оно заброшено - людей расселили в 2011 году.

"Вызов поступил в 11.45. Горела входная группа в одном из помещений на 5 этаже. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На место выезжали 3 единицы техники и 8 человек. Пожар был потушен за 20 минут. Пострадавших нет", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.