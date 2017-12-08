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Из-за снегопадов на Среднем Урале гибнут людиСегодня в 17:31

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В ДТП.

Непогода привела к росту аварий на свердловских трассах. По данным регионального УГИБДД, за 8 декабря зафиксировано более 40 ДТП, погибли 2 человека и еще 6 получили травмы, передает рассказали "Уралинформбюро".

Смертельная авария случилась на трассе Екатеринбург-Серов. Skoda съехала с проезжей части и опрокинулась. 2 ее пассажира погибли, еще 3 человека - травмированы.

"При разбирательств деталей происшествия выяснилось, что покрышки на иномарке были с зимним протектором, но без шипов. Кроме того, состояние дороги не соответствовало требованиям безопасности", - сообщил агентству замначальника управления ГИБДД по области Дмитрий Панфилов.

Еще одна авария с тремя пострадавшими произошла на автодороге Пермь-Екатеринбург, где фура влетела в стоящих на проезжей части участников другого ДТП.

По прогнозам синоптиков, снегопад на Среднем Урале ожидается и в течение выходных. Свердловские автоинспекторы просят водителей лишний раз без острой необходимости на трассы не выезжать.

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