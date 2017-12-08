С машиной ДПС.

В Ноябрьске пустой автомобиль сбил пешехода и врезался в машину ДПС. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГИБДД по ЯНАО.

Вечером 7 ноября патруль остановил ВАЗ -21099. Водитель вышел, забыв поставить машину на ручной тормоз. Автомобиль поехал назад, сбил стоявшего на дороге мужчину и врезался в патрульную машину. В результате ДТП пешеход получил травмы.