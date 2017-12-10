Следователи ищут причину трагедии.

Свердловские следователи начали проверку североуральской шахты "Кальинская", где 8 декабря около 21.00 погиб 46-летний рабочий. Как сообщили "Уралинформбюро" в следственном комитете по региону, мужчина умер под обвалами горной породы.

"По предварительным данным, на шахте "Кальинская", на панельном штреке отметки, в результате динамического проявления горного давления (удара) произошёл выброс кусков горной массы с кровли и стенок выработки. В результате обвала горной породы погиб мастер – взрывник 5 разряда", - рассказали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе наличие мер для обеспечения безопасного производства работ на шахте.Экспертами проведён осмотр места происшествия, тело погибшего рабочего направлено для проведения судмедэкспертизы для установления точной причины смерти.

Опрашиваются рабочие и руководство предприятия, проверяется документация о прохождении инструктажа, наряда на производство работ и так далее. По результатам проверки будут установлены должностные лица, ответственные за соблюдение техники безопасности на шахте.