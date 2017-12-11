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На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись легковушка и грузовик – погиб ребенокСегодня в 08:12

Фотография

Штатные ремни безопасности не спасли мальчика.

10-летний ребенок погиб в ДТП, случившемся 10 декабря на 213-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург.

Около 10.50 Nissan Almera, направлявшийся из Красноуфимска в уральскую столицу, выехал на обочину, а затем на встречную полосу – под колеса грузового Volvo. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель легкового авто, 37-летний мужчина, не справился с управлением.

Погибший мальчик сидел на заднем правом сидении, он был пристегнут штатными ремнями безопасности, но перевозился без детского удерживающего устройства.

Тяжелые травмы получила 51-летняя женщина-пассажир. У водителя диагностировали повреждения ног.

При осмотре Nissan было установлено, что шины автомобиля не соответствуют требованиям безопасности - являются крайне изношенными.

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