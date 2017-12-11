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В Абатском с помощью телекамер ищут утонувшего первоклассника Сегодня в 10:40

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Водолазные работы приостановлены.

В селе Абатское спасатели продолжают поиски 7-летнего мальчика, который провалился под лед в конце ноября.

Пока позволяла погода, водолазы обследовали более 400 метров береговой линии и около 5 000 "квадратов" дна, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Сейчас спасатели бурят лунки и осматривают пространство с помощью подводных телекамер.

"Мы вынуждены изменить характер поисковых работ, поскольку на водоеме происходит становление льда. В соответствии с требованиями по охране труда для безопасной работы водолазов толщина льда должна составлять не менее 20 сантиметров. Ежедневно отряд из 25-30 человек работает на месте происшествия. Это и наши сотрудники, и специалисты областной службы экстренного реагирования, и добровольные помощники. Мы разделяем горе родителей и делаем все, что только возможно в настоящих условиях", - пояснил начальник регионального ГУ МЧС Юрий Алехин.

Трагедия произошла 22 ноября 2017 года. Двое первоклассников возвращались из школы домой. Они начали играть на берегу. Один из мальчиков оказался на тонком льду и ушел под воду. Его друг побежал за помощью. Когда взрослые прибежали на место, было уже поздно.

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