Еще двое пострадали.

Днем 10 декабря на 4-м километре автодороги Челябинск - Октябрьское лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Nissan.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновником аварии стал 33-летний водитель VW. Его авто занесло, и оно вылетело на встречную полосу.

54-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сам водитель и еще одна пассажирка - 12-летняя девочка - получили травмы.