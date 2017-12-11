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На Южном Урале занесло иномарку - погибла женщинаСегодня в 13:18

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Еще двое пострадали.

Днем 10 декабря на 4-м километре автодороги Челябинск - Октябрьское лоб в лоб столкнулись Volkswagen и Nissan.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, виновником аварии стал 33-летний водитель VW. Его авто занесло, и оно вылетело на встречную полосу.

54-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сам водитель и еще одна пассажирка - 12-летняя девочка - получили травмы.

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