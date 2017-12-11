У одной из них отказали тормоза.

В полдень 11 декабря на трассе М5 "Урал" в районе Юрюзани столкнулись семь большегрузов.

По предварительным данным, на затяжном спуске у одной из фур отказали тормоза. По пути она зацепила еще шесть грузовиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УпрДор "Южный Урал".

Известно, что в кабинах двух большегрузов застряли люди. Движение на трассе ограничено.