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В тройном ДТП на ЕКАД погиб мужчинаСегодня в 13:28

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Столкнулись две легковушки и грузовик.

11 декабря на 27-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги лоб в лоб столкнулись Ford Focus и КамАЗ. От удара иномарка отлетела на ВАЗ-2110.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу по неизвестной причине выехал 35-летний водитель легковушки. Он скончался на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Другие участники аварии не пострадали.

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