Столкнулись две легковушки и грузовик.

11 декабря на 27-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги лоб в лоб столкнулись Ford Focus и КамАЗ. От удара иномарка отлетела на ВАЗ-2110.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, на встречную полосу по неизвестной причине выехал 35-летний водитель легковушки. Он скончался на месте. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Другие участники аварии не пострадали.