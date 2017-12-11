В ДТП на Среднем Урале погибли 10 человекСегодня в 13:47
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36 пострадали.
В Свердловской области в минувшие выходные произошло более 400 ДТП (в прошлом году в этот же период - 235). В 27 авариях получили травмы 36 человек, 10 погибли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
Следует отметить, что 90% аварий с пострадавшими и погибшими произошло на загородных трассах. Основная причина - выезд на встречную полосу.
Во всех случаях сопутствующим фактором стали плохие дорожные условия - рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, неочищенные обочины.
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