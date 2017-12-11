36 пострадали.

В Свердловской области в минувшие выходные произошло более 400 ДТП (в прошлом году в этот же период - 235). В 27 авариях получили травмы 36 человек, 10 погибли. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

Следует отметить, что 90% аварий с пострадавшими и погибшими произошло на загородных трассах. Основная причина - выезд на встречную полосу.

Во всех случаях сопутствующим фактором стали плохие дорожные условия - рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, неочищенные обочины.