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На тюменской трассе грузовик смял легковушку - двое погибшихСегодня в 15:10

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Тела доставали краном.

Утром 11 декабря на 375-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) произошло страшное ДТП. 29-летний водитель Mazda при обгоне выехал на встречную полосу, где КамАЗ буксировал трал. Иномарка оказалась зажата под грузовиком и превратилась в груду металла.

"Водитель иномарки - житель Новосибирской области - скончался на месте. Также погиб его 36-летний пассажир - житель Омской области. Чтобы достать машину из-под КамАЗа потребовалась помощь крана. Ограничения движения на участке дороги не было", - рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Следует отметить, что погибший пошел на обгон в месте, где он запрещен.

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