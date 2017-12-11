Тела доставали краном.

Утром 11 декабря на 375-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) произошло страшное ДТП. 29-летний водитель Mazda при обгоне выехал на встречную полосу, где КамАЗ буксировал трал. Иномарка оказалась зажата под грузовиком и превратилась в груду металла.

"Водитель иномарки - житель Новосибирской области - скончался на месте. Также погиб его 36-летний пассажир - житель Омской области. Чтобы достать машину из-под КамАЗа потребовалась помощь крана. Ограничения движения на участке дороги не было", - рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Следует отметить, что погибший пошел на обгон в месте, где он запрещен.