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В Алапаевске из-за сигареты подрались полицейские11 декабря в 15:42

В кафе.

В кафе Алапаевска "Неаполь" произошла драка с участием сотрудников полиции. Стражи порядка собрались в заведении вместе с семьями. Супруге одного из полицейских не понравилось, что участковая курит в ее сторону. Завязалась потасовка.

Факт инцидента подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: "По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что некурящая сделала замечание курящей. По данному факту врио начальника ОВД Алапаевска подполковник Александр Болдырев назначил служебную проверку, по итогам которой будет дана принципиальная оценка поведению участковой в быту. Отмечу, что сотрудница полиции была вне службы и без форменного обмундирования".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
уточение 11 декабря в 16:19

Они подрались не из-за сигареты, а из-за хамства

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