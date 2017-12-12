Прокуратура проводит проверку.

9 декабря в бассейне спортивного комплекса "Здоровье" в Сухом Логу ребенок захлебнулся и несколько минут провел под водой. Сейчас 9-летний мальчик находится реанимации екатеринбургской больницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

По предварительным данным, один из двух инструкторов-спасателей отошел из плавательной зоны, другой – отвлекся. В это время мальчик начал тонуть. Только после того, как посетители стали кричать, инструктор-спасатель вытащил ребенка из воды.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.