В здании было 60 животных.

В Кунгуре загорелся собачий питомник. Инцидент произошел днем 11 декабря на улице Просвещения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской службы спасения.

В горящем здании находились 60 собак. На место выехали спасатели и пожарно-спасательные подразделения. На месте она оказали помощь работникам приюта и вынесли всех животных. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные быстро справились с огнем. В пожаре никто не пострадал.