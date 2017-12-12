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В Прикамье загорелся приют для собак11 декабря в 19:17

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В здании было 60 животных.

В Кунгуре загорелся собачий питомник. Инцидент произошел днем 11 декабря на улице Просвещения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской службы спасения.

В горящем здании находились 60 собак. На место выехали спасатели и пожарно-спасательные подразделения. На месте она оказали помощь работникам приюта и вынесли всех животных. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарные быстро справились с огнем. В пожаре никто не пострадал.

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