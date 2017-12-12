На автовокзале.

В центре Нью-Йорка взорвалась самодельная бомба. Инцидент произошел днем 11 декабря на автовокзале Порт-Аторити. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка в своем Twitter.

К месту происшествия были стянуты силы полиции и пожарные машины, перекресток огородил. Метро шло без остановки. Задержан один подозреваемый в организации взрыва. Он единственный, кто получил ранение, передает "Уралинформбюро".