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Под Нижневартовском "буханка" догнала грузовикСегодня в 09:54

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Пятеро пострадавших.

11 декабря на 38-м километре автодороги Нижневартовск - Радужный (Нижневартовский район) 25-летний водитель "буханки" УАЗ врезался в попутный грузовик МАН, груженый песком.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, пятеро пассажиров УАЗа получили травмы. Пострадавшие - мужчины в возрасте от 27 до 47 лет. Характер их травм не уточняется.

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