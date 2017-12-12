В челябинском училище у курсантов скрутило животыСегодня в 11:34
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Санчасть переполнена.
40 первокурсников Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ) госпитализированы в санчасть. По данным портала Telefakt, курсанты слегли с пищевым отравлением.
В самом вузе информацию о ЧП "Уралинформбюро" не подтвердили, но и не опровергли. Собеседник агентства уточнил, что назвать причины и точное число заболевших курсантов там не может никто.
Стоит отметить, что массовое заболевание курсантов авиаучилища поставило под угрозу срыва день открытых дверей, запланированный на 17 декабря.
ЧВВАКУШ - единственный военный вуз в России и СНГ, где готовят офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. На его базе переподготовку проходят и иностранные военные со всего мира.
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