Санчасть переполнена.

40 первокурсников Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ) госпитализированы в санчасть. По данным портала Telefakt, курсанты слегли с пищевым отравлением.

В самом вузе информацию о ЧП "Уралинформбюро" не подтвердили, но и не опровергли. Собеседник агентства уточнил, что назвать причины и точное число заболевших курсантов там не может никто.

Стоит отметить, что массовое заболевание курсантов авиаучилища поставило под угрозу срыва день открытых дверей, запланированный на 17 декабря.

ЧВВАКУШ - единственный военный вуз в России и СНГ, где готовят офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. На его базе переподготовку проходят и иностранные военные со всего мира.