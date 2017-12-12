И спалил дом.

Днем 11 декабря в Нижнем Тагиле на улице Зеленстроевской загорелся частный дом. Пламя охватило 25 "квадратов".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работали пять человек на двух спецмашинах. Открытое горение ликвидировали спустя полчаса.

По данным местного ИА "Все новости", пожар возник из-за того, что пьяный хозяин дома выстрелил в кошку из ракетницы. Мужчина не пострадал, а животное спасти не смогли.