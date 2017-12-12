В тепловом колодце.

Вечером 11 декабря в Кыштыме в тепловом колодце обнаружили труп мужчины. Его личность не установлена.

"Вероятнее всего, это лицо без определенного места жительства. На вид ему 40-50 лет. Личность определить сложно из-за гнилостных изменений. Смерть наступила около недели назад. Причина будет известна после вскрытия", - сообщил "Уралинформбюро" следователь СО по Кыштыму регионального СУ СКР Михаил Наумов.

Проводится проверка.