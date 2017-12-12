Врезавшись в "Ниву".

Вечером 11 декабря на улице Дорожной в деревне Ретнева (Ирбитский район) 27-летний водитель мотобуксировщика "Мухтар-7" врезался в "Ниву".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, молодой человек буксировал прицепные салазки с пассажиром. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю.

Следует отметить, что виновник аварии был пьян. Погибла 31-летняя женщина, которая находилась в салазках.