И снес столб.

Днем 12 декабря в Тюмени на улице Алебашевской произошла страшная авария. Водитель автокрана не справился с управлением, протаранил столб и сбил женщину, которая шла по тротуару. Она скончалась на месте, сообщают очевидцы в соцсети "ВКонтакте".

"Вот буквально минут десять назад там приезжала... страшно жить так. В один момент и с тобой может что-то случиться на дороге", - написала Алена Самылина в группе "ЧС Тюмень" (орфография и пунктуация сохранены, - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в регионального УГИБДД "Уралинформбюро" не удалось - на звонки никто не отвечает.



Фото: Евгений Паникаровский, vk.com/incident_tmn