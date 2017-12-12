Личности погибших устанавливаются.

11 декабря в Кыргызстане в ДТП погибли четыре человека. По данным пресс-службы МЧС, на 38-м километре трассы Бишкек – Нарын – Торугарт автомобиль Toyota Avensis упал в пруд.

Тела погибших были обнаружены в салоне поднятой на поверхность машины, передает "Уралинформбюро".

"Тела передали скорой помощи. Выясняется личности погибших", – цитирует сообщение пресс-службы МЧС KNews.kg.