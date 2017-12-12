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Иранку подожгли на собственных именинах Сегодня в 16:33

  • Текст

Случайно.

Жительница Тегерана едва не сгорела заживо на праздновании собственного 20-летия. Инцидент произошел в тот момент, когда имениннице вручали торт и начали обрызгивать пеной. Жидкий пластик воспламенился от горевших на столе свечей, пишет Daily Mail.

На девушке и ее подруге вспыхнула одежда. Серьезнее всего пострадали гостья виновницы торжества - она получила сильные ожоги, передает "Уралинформбюро".


Видео: Daily Mail

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