Случайно.

Жительница Тегерана едва не сгорела заживо на праздновании собственного 20-летия. Инцидент произошел в тот момент, когда имениннице вручали торт и начали обрызгивать пеной. Жидкий пластик воспламенился от горевших на столе свечей, пишет Daily Mail.

На девушке и ее подруге вспыхнула одежда. Серьезнее всего пострадали гостья виновницы торжества - она получила сильные ожоги, передает "Уралинформбюро".



Видео: Daily Mail